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متسابقو إثراء يجتمعون بمعرض الرياض الدولي للكتاب

9/29/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Al Watan) جمع معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، في ندوته الحوارية "حكاية أقرأ...حكاية تُعاش لتروى"، عددًا من ملتحقي "مسابقة أقرأ" التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي" إثراء"، منهم الدكتور علي المجنوني، والأستاذ سامي البطاطي، والأستاذة سارة الرحيلي، بالإضافة إلى المغربي الأستاذ سفيان البراق، والعراقي الأستاذ زين العابدين المرشدي، وحديث ثري حول تجربتهم مع المسابقة، أدارته سارة الملحم.
وقال سامي البطاطي:" بدأت مسابقة أقرأ عام 2012، واتسمت بالاتساع، حيث جمعت متسابقين من مختلف الدول العربية، إضافة إلى تطورات شهدتها سواء على مستوى الاختيارات أو طريقة الأداء، ما جعلها قبلة الشغوفين بالقراءة".
وبين أن ما يميز المسابقة، استفادتها من كل نسخة تنظمها، وكذلك من تجارب الآخرين، ومساهمتها في خلق بيئة خصبة للموهوبين لتنمية مهاراتهم.
بدورها، ذكرت سارة الرحيلي، فيما يخص المسابقة، أن الأمر أعمق من الناحية الفكرية، فعلاوة على اختلافها عن مسابقات عدة، فقد ساهمت بشكل كبير في إثرائي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة حصيلتي المعرفية عن مجتمع ومحيط يختلفان تمامًا عما نشأت فيهما، وكذلك التعايش مع أفراد من دول عربية شتى نتج عنها دراية بمختلف الثقافات.
وكانت " أقرأ"، أول مسابقة يشارك فيها مدربون على مستوى العالم العربي، حسبما أفاد به المجنوني، معددًا السمات التي تميزت بها المسابقة "ظهرت في تنوع النواحي الثقافية التي لمستها من المشاركين من كافة الدول العربية، وكيف أضحت "إثراء" بالنسبة لي، وطبيعة التجربة وما اشتملت عليه من فعاليات ساهمت في زيادة تحصيلي المعرفي".
وبيّن قارئ عام 2022 سفيان البراق، أن بداية تعرفه على المسابقة كانت عبر مقاطع فيديو تصادفه بين وقت وآخر، فكان أن أوجدت بداخله رغبة شديدة للمشاركة "لاسيما وأنني مولع بالقراءة، إضافة إلى انفتاح المسابقة على كافة الدول العربية، مما أضفى عليها نوعًا من الشمولية والتعددية وخلق بيئة خصبة لقبول الرأي والرأي الآخر.
وتوّج زين العابدين المرشدي بلقب قارئ عام 2023، مرجعًا الفضل في تعرفه عليها للجانب الإعلامي وإلى اتحاد الناشرين العراقيين، ودعوته للمشاركة فيها:"فكان أن قدمت قراءة نقدية، ورأيا في نصوص لديوان الشاعر السعودي سليمان الفليح، كانت محل إعجاب وإشادة، مكنتني من الانضمام للمسابقة والفوز بها".
وتستمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، في الفترة بين 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر تحت شعار "وجهة ملهمة"، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة بجامعة الملك سعود، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يشهد مجموعة من البرامج الثقافية الثرية تضم عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلسات حوارية لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسيات شعرية لشعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وغنائية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراتها، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى لهم في الإلقاء الشعري.

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