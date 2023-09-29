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فيلم تشيللو يتصدر إيرادات السينما السعودية

9/29/2023 2:30:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى فيلم الرعب السعودي "تشيللو" أسبوعه الثاني من بداية عرضه في صالات السينما؛ مُحققًا أرقامًا قياسية من حيث مبيعات تذاكر افتتاحية الفيلم إذ يُعد ذلك أكبر إيرادات يحققها فيلم سعودي خلال عروضه الافتتاحية بتاريخ السينما السعودية.
ويلعب دور البطولة في فيلم "تشيللو" كلٌّ من جيريمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار، وتوبين بيل بطل سلسلة أفلام Saw، إضافة إلى الفنانين سامر إسماعيل وإلهام علي وغسان مسعود ومهند الحمدي، والفيلم من إخراج دارين لين بوسمان.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب النفسي، وذلك حين يقوم ناصر عازف "تشيللو" بعزف مقطوعة موسيقية غير طبيعية ومخيفة تقلب مسار حياته الهادئة رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة عائلته، ويجمع الفيلم نخبة من النجوم من السعودية والخليج والوطن العربي والعالمي.
ويعكس التوجّه لدبلجة فيلم "تشيللو" إلى 7 لغات تمهيدًا لعرضه في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية، دعم مؤلف الفيلم المُستشار تركي آل الشيخ وحرصه على أن تصل الأفلام السعودية إلى العالمية؛ للإسهام في التعريف بالهوية والثقافة السعودية، وما تحتضنه من مواهب فنية قادرة على الوصول إلى العالمية.
ويأتي الفيلم عن رواية "تشيللو" التي حظيت بإشادات متنوعة نظرًا لتميز القصة، والتفاصيل، والشخصيات، وملامحها، والعمق الإنساني لكل شخصية، والحبكة الدرامية الجاذبة بالنسبة للروايات من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، ذكر في تغريدة سابقة له على منصة (X) أن الإعداد لفيلم تشيللو استغرق عامين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما، فيما استغرق تصويره 8 أسابيع، وأن 70 % من الفيلم تم تصويره في السعودية بين الرياض وضرما والعلا، و30 % في أوروبا من قبل شركة وطنية سعودية، وعمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي تدربوا على المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور.

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