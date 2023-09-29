فيلم تشيللو يتصدر إيرادات السينما السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أنهى فيلم الرعب السعودي "تشيللو" أسبوعه الثاني من بداية عرضه في صالات السينما؛ مُحققًا أرقامًا قياسية من حيث مبيعات تذاكر افتتاحية الفيلم إذ يُعد ذلك أكبر إيرادات يحققها فيلم سعودي خلال عروضه الافتتاحية بتاريخ السينما السعودية.
ويلعب دور البطولة في فيلم "تشيللو" كلٌّ من جيريمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار، وتوبين بيل بطل سلسلة أفلام Saw، إضافة إلى الفنانين سامر إسماعيل وإلهام علي وغسان مسعود ومهند الحمدي، والفيلم من إخراج دارين لين بوسمان.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب النفسي، وذلك حين يقوم ناصر عازف "تشيللو" بعزف مقطوعة موسيقية غير طبيعية ومخيفة تقلب مسار حياته الهادئة رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة عائلته، ويجمع الفيلم نخبة من النجوم من السعودية والخليج والوطن العربي والعالمي.
ويعكس التوجّه لدبلجة فيلم "تشيللو" إلى 7 لغات تمهيدًا لعرضه في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية، دعم مؤلف الفيلم المُستشار تركي آل الشيخ وحرصه على أن تصل الأفلام السعودية إلى العالمية؛ للإسهام في التعريف بالهوية والثقافة السعودية، وما تحتضنه من مواهب فنية قادرة على الوصول إلى العالمية.
ويأتي الفيلم عن رواية "تشيللو" التي حظيت بإشادات متنوعة نظرًا لتميز القصة، والتفاصيل، والشخصيات، وملامحها، والعمق الإنساني لكل شخصية، والحبكة الدرامية الجاذبة بالنسبة للروايات من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، ذكر في تغريدة سابقة له على منصة (X) أن الإعداد لفيلم تشيللو استغرق عامين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما، فيما استغرق تصويره 8 أسابيع، وأن 70 % من الفيلم تم تصويره في السعودية بين الرياض وضرما والعلا، و30 % في أوروبا من قبل شركة وطنية سعودية، وعمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي تدربوا على المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور.
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