أردوغان: نهدف للوصول بقيمة صادراتنا الدفاعية إلى 6 مليارات دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف للوصول بقيمة صادراتها من الأسلحة إلى ستة مليارات دولار سنويا.



وأضاف أردوغان في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير غرب البلاد ويستمر حتى 1 أكتوبر: "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية".

ولفت إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيرة "قزل إلما" تركية الصنع بشكل سريع.



وأكد أن "قزل إلما" ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدة في هذا المجال مع دخولها الخدمة.

RT