نيكاراغوا: الغرب يستخدم أوكرانيا في محاولة لزعزعة روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا أن الغرب يوظف النزاع في أوكرانيا للعدوان على روسيا وزعزعة استقرارها، وأن روسيا بعمليتها العسكرية تدافع عن مصالحها حسب القانون الدولي.
وأضاف أن الوضع والأزمة الأوكرانية ليس أكثر من استمرار للمصالح الجيواستراتيجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الذين يستخدمون أوكرانيا لمهاجمة روسيا وزعزعة استقرارها مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول، ويستوجب التنديد به".
وشدد مونكادا على أن روسيا "تدافع بشكل قانوني عن نفسها في أوكرانيا ضد العدوان الذي يشنه الغرب على روسيا".
وتابع: "روسيا تدافع عن نفسها حسب القانون الدولي ولذلك ترسم الحكومة الروسية سياستها الداخلية لمقاومة العدوان الغربي".
RT
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