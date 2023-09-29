نيكاراغوا: الغرب يستخدم أوكرانيا في محاولة لزعزعة روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا أن الغرب يوظف النزاع في أوكرانيا للعدوان على روسيا وزعزعة استقرارها، وأن روسيا بعمليتها العسكرية تدافع عن مصالحها حسب القانون الدولي.



وأضاف أن الوضع والأزمة الأوكرانية ليس أكثر من استمرار للمصالح الجيواستراتيجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الذين يستخدمون أوكرانيا لمهاجمة روسيا وزعزعة استقرارها مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول، ويستوجب التنديد به".



وشدد مونكادا على أن روسيا "تدافع بشكل قانوني عن نفسها في أوكرانيا ضد العدوان الذي يشنه الغرب على روسيا".



وتابع: "روسيا تدافع عن نفسها حسب القانون الدولي ولذلك ترسم الحكومة الروسية سياستها الداخلية لمقاومة العدوان الغربي".

RT