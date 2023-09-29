مصادر عبرية : حماس ابلغت إسرائيل انها عملت على منع المواجهات والمقابل ادخل المنحة القطرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قالت مصادر اعلامية عبرية التوصل لتفاهمات وتنسيق بين حماس وإسرائيل لمنع التصعيد.
و قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس، *إن تفاهمات وتنسيقات مكثّفة* جرت مؤخراً بين *حماس وإسرائيل،* وذلك بُغية تهدئة التصعيد في قطاع غزة.
وقدرت إسرائيل أن التحسن الاقتصادي في القطاع سيؤدي إلى سلام طويل الأمد.
ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن هذه التفاهمات جرت بمشاركة
إسرائيل وحماس والأمم المتحدة ومصر وقطر.
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