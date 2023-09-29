مصادر عبرية : حماس ابلغت إسرائيل انها عملت على منع المواجهات والمقابل ادخل المنحة القطرية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قالت مصادر اعلامية عبرية التوصل لتفاهمات وتنسيق بين حماس وإسرائيل لمنع التصعيد.

و قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس، *إن تفاهمات وتنسيقات مكثّفة* جرت مؤخراً بين *حماس وإسرائيل،* وذلك بُغية تهدئة التصعيد في قطاع غزة.⁣



وقدرت إسرائيل أن التحسن الاقتصادي في القطاع سيؤدي إلى سلام طويل الأمد.

ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن هذه التفاهمات جرت بمشاركة

إسرائيل وحماس والأمم المتحدة ومصر وقطر.