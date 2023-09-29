البنك المركزي المصري يكشف حقيقة العملة البلاستيكية الجديدة

كشف البنك المركزي المصري حقيقة صور متداولة لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيهاً.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري بشأن تلك الصور المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه نفى صحة الأنباء المتعلقة بها.

وشدد «المركزي المصري» على أن كل التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عنه، مشيراً إلى أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وبيَّن أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر التي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيهاً فقط، لافتاً إلى عدم طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، ومناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، والتأثير سلباً في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

كانت صورة متداولة لعملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون» قد أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المتداولة عملة من فئة 50 جنيهاً مصنوعة من مادة «البوليمر»، الأمر الذي أحدث ضجَّة بسبب عدم وجودها في الواقع.

وبينما شكَّك كثيرون في صحة الصورة التي رأوا أنها غير حقيقية، ذهب فريق آخر إلى الاعتقاد بأنها عملة جديدة تعتزم الحكومة المصرية طرحها في القريب العاجل.

وكشف الإعلامي المصري عمرو خليل حقيقة الصورة، موضحاً أنها ترجع إلى عام 2016.

وقال خليل، خلال حلقة سابقة من برنامجه «من مصر» على شاشة قناة «سي بي سي»، إن هذه الصورة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه تم تتبعها من خلال خدمة تدقيق الحقائق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أنه تم التأكد من أنها معلومة خاطئة، ولا وجود لهذه العملة على أرض الواقع، مبيناً أنه تم رسمها على برنامج «فوتوشوب» ثم طباعتها ورقياً.

وأضاف أن فريق برنامجه بحث عن أصل الصورة، ليجد أنها ترجع إلى مسابقة طُرحت على إحدى صفحات «فيسبوك» ضمن 16 تصميماً آخر، بهدف عمل تصميمات جديدة للعملات.

وذكر أن أحدهم عمد إلى اختيارها عشوائياً ليطبعها ويروّج لها خلال هذه الأيام، مبدياً اندهاشه من هذا التصرف الذي جاء بغرض مجهول.