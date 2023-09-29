دبي ميراكل جاردن أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم تدشن اليوم موسمها الثاني عشر بفعاليات متنوعة



بدأت "دبي ميراكل جاردن"، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، اعتباراً من اليوم (الجمعة) الترحيب بزوارها في مستهل

موسمها الثاني عشر، الذي دشنته بتقديم جُملة من المفاجآت والتصاميم الخلابة كما عودت زوارها من داخل الدولة وخارجها، لتواصل النجاح الذي حققته طوال السنوات الماضية، فيما وفرت لزوارها في موسمها الماضي، الفرصة للعائلات والأطفال للاحتفال بأكبر فعالية رياضية بالمنطقة وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأعربت إدارة دبي ميراكل جاردن اعتزازها بكل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وإسهام الحديقة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحة عالمية بما تضمه من عناصر جذب فريدة ومن بينها "ميراكل جاردن" التي تواصل تطوير ذاتها عاماً بعد عام كوجهة ترفيهية وجاذبة للجميع ومن مختلف الأعمار، مع السعي إلى إضافة مزيد من عناصر الإبهار والترفيه لإدخال السعادة على قلوب الزوار في هذا الموسم.

قرية السنافر تتوسع



وفي ضوء النجاح الكبير لقرية السنافر واستمتاع الزوار بتلك الشخصيات اللطيفة المميزة بلونها الأزرق ، عمل فريق المصممين والمهندسين على توسيع القرية وتجميلها لتكون منطقة جذب مع إضافة عدد آخر من المجسمات المتميزة بألوانها وأشكالها. إلى ذلك، تم إضافة عدد سبع مجسمات إضافية للقرية وتخصيص منطقة لالتقاط الصور لاستخدامها على منصات التواصل الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة.



كما تتألق منطقة السنافر خلال موسم العام الحالي حيث ترتدي أزياء براقة من الزهور الخلابة بعد أن كانت مخصصة مجسمات السنافر العام الماضي تحتفل بكأس العالم. كما ستطل مجموعة من شخصيات السنافر في منطقة "سنترال بلازا" على الزوار حاملة كمية ضخمة من الزهور والنباتات.



أجواء مفعمة المرح



ورفعت دبي ميراكل جاردن هذا الموسم من عدد متاجر التجزئة التي تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة التي تناسب أذواق مختلف أفراد العائلة، كما زادت الحديقة أيضاً عدد المقاعد لإتاحة الفرصة أمام الزوار للجلوس والاستمتاع بالأجواء والإطلالات الخلابة للزهور بألوانها الجميلة وتصاميمها المتميزة.



كذلك، ستواصل "دبي ميراكل جاردن" عرض عدد من مجسماتها الرئيسية والتي تحظى بإعجاب الجميع ومنها "أنفاق الزهور"، ونوافير المياه بما فيها ثلاثية الأبعاد، وأعمدة الإنارة الرائعة. وسيستمر هيكلان ضخمان على شكل يدين يكونان معاً شكل القلب كونه المفضل لدى الزوار الذين يتطلعون إلى لحظة مثالية لالتقاط الصور وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تضم الحديقة أيضاً مجسم طائرة "طيران الإمارات" العملاقة من طراز A380 الشهيرة، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونها مغطاة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة. كما تضم الحديقة أيضاً "نفق الزهور" و "حديقة البحيرات" وهما من عناصر الجذب المذهلة التي تحتفي بالجمال والطبيعة.

وخلال الموسم الحالي، تقدم الحديقة عجلة مائية جديدة أكبر حجماً سترافق عجلتي المياه الأصغر الموجودتين بالفعل. ومع توسّع الحديقة في الفعاليات والعروض الترفيهية التي تضيف رونقاً وبهاءً للحديقة، تم توفير مساحات أكبر لمواقف السيارات لخدمة الزوار الذين تتزايد أعدادهم كل عام.

ومع بداية كل موسم تنتشر الأزهار والنباتات، على مساحة أرض تبلغ 72000 متر مربع في قلب دبي لاند وتستضيف 150 مليون زهرة طبيعية محطمة للأرقام القياسية بأكثر من 120 نوعاً وهو إنجاز نوعي ليس له مثيل بالمنطقة.

وتأسيسا على نجاحاتها في مواسمها السابقة، يسعى فريق الحديقة عاماً بعد عام

إلى جلب السعادة لروادها استلهاماً لنهج دبي وحرصها الدائم على توفير كافة مقومات الراحة والسعادة لزورها من مختلف أنحاء العالم، في حين تهدف الحديقة إلى تعزيز تجربة الزوار وتعميق ارتباطهم بالطبيعة من خلال طيف واسع من الزهور.



واعتباراً من اليوم (الجمعة)، تفتح حديقة دبي ميراكل جاردن أبوابها يومياً، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع وتمتد حتى الساعة 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) والعطلات الرسمية، والدخول مجاناً للأطفال دون سن الثالثة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني



