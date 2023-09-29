4 مليارات دينار قيمة المستوردات المعفاة جمركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت قيمة المستوردات المعفاة جمركيا، بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية والخاصة، نحو 4.021 مليار دينار العام الماضي، بحسب تقرير سنوي لدائرة الجمارك الأردنية.

وكشف التقرير لعام 2022، أن 89.5% نسبة المستوردات المعفاة من الرسم الجمركي من إجمالي قيمة المستوردات في ذلك العام.

وبحسب التقرير

بلغت قيمة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة أو شركات الامتياز أو للجهات المعفاة من الرسوم (باستثناء النفط ومشتقاته)، نحو 2.030 مليار دينار، أو ما نسبته 16.5% من قيمة المستوردات المعفاة.

أما المستوردات المعفاة، بموجب جداول التعريفة؛ فبلغت قيمتها نحو 6.287 مليار دينار، أو ما نسبته 51% من قيمة المستوردات المعفاة في 2022.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أن القيمة الجمركية للإعفاءات الممنوحة والمستفيدة من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، بلغ مجموعها 237 مليون دينار الحصة الأكثر ذهبت في إطار "حوافز استثمارية جدول 1/د صناعي حرفي إعفاء موحد م عامة وبقيمة 95.21 مليون دينار".

وبلغت قيم المستوردات، باستثناء النفط ومشتقاته للعام 2022، نحو 13.8 مليار دينار مقارنة بمستوردات عام 2021 والبالغة آنذاك 11.325 مليار دينار بزيادة بلغت 21.9%، وذلك بحسب بيانات الوضع بالاستهلاك المنجزة في المراكز الجمركية المحوسبة بنظام الأسيكودا العالمي.

ويقصد بالإعفاءات الجمركية تلك الممنوحة لسلع بذاتها أو جهة بعينها أو لغرض محدد لتحقيق أهداف اقتصادي أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية.

وتعمل دائرة الجمارك على المساهمة في رسم آليات وتنفيذ الإعفاءات وفقا للتشريعات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص مثل قانون الجمارك وقانون الاستثمار وقانون الشركات، قانون رعاية المعوقين وقوانين الضريبة العامة على المبيعات.