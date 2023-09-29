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المعدن الأصفر يحظى ببعض البريق لكن لا يزال في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي

9/29/2023 9:28:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول وتراجع فصلي نسبته 2.5 بالمئة.

وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9 بالمئة إلى 912.54 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1273.69 دولارا. وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية.

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