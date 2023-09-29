الاحتلال يعتقل شقيقين من ديراستيا غرب سلفيت
التاريخ
9/29/2023 9:14:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/pnn/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت.
وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.
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