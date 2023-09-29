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الاحتلال يعتقل شقيقين من ديراستيا غرب سلفيت

9/29/2023 9:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/pnn/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

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