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السعودية.. جذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030

9/29/2023 9:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستهدف السعودية جذب 70 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 50 مليون زائر، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة مع بلومبرغ.
الوزير السعودي أشار إلى أن عدد الزوار الدوليين للسعودية هذا العام سيتراوح بين 25 و30 مليونا.
وقال الخطيب: "هذا هدف معقول للغاية" لنهاية العقد نظرا للاستثمارات الهائلة التي تضخها المملكة من أجل إنشاء مزيد من المنتجعات وشركة الطيران الجديدة لجلب السواح.

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