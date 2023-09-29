السعودية.. جذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تستهدف السعودية جذب 70 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 50 مليون زائر، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة مع بلومبرغ.
الوزير السعودي أشار إلى أن عدد الزوار الدوليين للسعودية هذا العام سيتراوح بين 25 و30 مليونا.
وقال الخطيب: "هذا هدف معقول للغاية" لنهاية العقد نظرا للاستثمارات الهائلة التي تضخها المملكة من أجل إنشاء مزيد من المنتجعات وشركة الطيران الجديدة لجلب السواح.
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