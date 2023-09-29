نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بلغت قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا، بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية والخاصة، نحو 4.021 مليار دينار العام الماضي.
وكشف تقرير دائرة الجمارك العامة لعام 2022، أن 89.5% نسبة المستوردات المعفاة من الرسم الجمركي من إجمالي قيمة المستوردات في ذلك العام.
وبحسب التقرير بلغت قيمة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة أو شركات الامتياز أو للجهات المعفاة من الرسوم (باستثناء النفط ومشتقاته)، نحو 2.030 مليار دينار أو ما نسبته 16.5% من قيمة المستوردات المعفاة.
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