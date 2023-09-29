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الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري في 7 أشهر بسبب مخاوف الفائدة

9/29/2023 9:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، الجمعة، مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولار للأونصة.
وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

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