الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري في 7 أشهر بسبب مخاوف الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، الجمعة، مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولار للأونصة.
وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.
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