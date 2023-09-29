خبير أمريكي: حانت نهاية الأمة الأوكرانية الحديثة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توقع ضابط الاستخبارات الأميركي المتقاعد سكوت ريتر، بأن نهاية الأزمة الأوكرانية الحديثة قد اقتربت وحانت.
وقال ريتر: "أتباع ستيبان بانديرا لا يستحقون أقل من ذلك، أشعر بالأسف على الشعب الأوكراني"
والتقى أمس الخميس ستولتنبرغ مع زيلينسكي في كييف، وأيد ستولتنبرغ "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي وكرر وعده بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك "
من جانبه أشار رئيس نظام كييف بعد المفاوضات، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات مسألة وقت فقط.
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