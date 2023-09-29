خبير أمريكي: حانت نهاية الأمة الأوكرانية الحديثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع ضابط الاستخبارات الأميركي المتقاعد سكوت ريتر، بأن نهاية الأزمة الأوكرانية الحديثة قد اقتربت وحانت.

وقال ريتر: "أتباع ستيبان بانديرا لا يستحقون أقل من ذلك، أشعر بالأسف على الشعب الأوكراني"

والتقى أمس الخميس ستولتنبرغ مع زيلينسكي في كييف، وأيد ستولتنبرغ "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي وكرر وعده بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك "

من جانبه أشار رئيس نظام كييف بعد المفاوضات، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات مسألة وقت فقط.

