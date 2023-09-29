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الدولار الأميركي يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام

9/29/2023 9:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجع الدولار عن أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات، الجمعة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية هذا العام، مما أعطى الين فرjصة لالتقاط الأنفاس وسط مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف.


تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.4 % إلى 105.70 نقطة، لكنه لا يزال متجها لإنهاء الربع الحالي على ارتفاع 2.8 % بعد صعوده للأسبوع الحادي عشر على التوالي محققا أطول فترة مكاسب في تسع سنوات.


وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي كانت تقدم دعما للدولار عن أعلى مستوى في سنوات خلال الليل.

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