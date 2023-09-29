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إزالة قبة الصخرة من صورة نشرتها بلدية القدس

9/29/2023 8:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أقدمت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، على نشر صورة للمسجد الأقصى ومحيطه، بعد معالجتها، بإزالة قبة الصخرة منها.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الصورة الكبيرة وضعت في ساحة عامة بالمدينة خلال فعاليات نظمتها البلدية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معالجة الصور وإزالة قبة الصخرة من قبل بلدية القدس، كما أشارت الصحيفة.


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