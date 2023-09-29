إزالة قبة الصخرة من صورة نشرتها بلدية القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أقدمت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، على نشر صورة للمسجد الأقصى ومحيطه، بعد معالجتها، بإزالة قبة الصخرة منها.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الصورة الكبيرة وضعت في ساحة عامة بالمدينة خلال فعاليات نظمتها البلدية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معالجة الصور وإزالة قبة الصخرة من قبل بلدية القدس، كما أشارت الصحيفة.
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