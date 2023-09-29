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الاكتفاء بإبعاد أحد قتلة الشهيد معطان عن الضفة

9/29/2023 8:13:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اكتفى وزير جيش الإحتلال يؤاف غالانت، بتوقيع قرار بإبعاد المستوطن إليشا (اليشع) يارد، عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

ويارد مستوطن يميني متطرف معروف بعدائه للفلسطينيين وشارك في قتل الشهيد قصي معطان بقرية برقة قرب رام الله من عدة أشهر.

وخضع يارد وهو ناشط في حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه إيتامار بن غفير، لتحقيق في الشاباك والشرطة الإسرائيلية لمشاركته بالجريمة.


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