الاكتفاء بإبعاد أحد قتلة الشهيد معطان عن الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / اكتفى وزير جيش الإحتلال يؤاف غالانت، بتوقيع قرار بإبعاد المستوطن إليشا (اليشع) يارد، عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.
ويارد مستوطن يميني متطرف معروف بعدائه للفلسطينيين وشارك في قتل الشهيد قصي معطان بقرية برقة قرب رام الله من عدة أشهر.
وخضع يارد وهو ناشط في حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه إيتامار بن غفير، لتحقيق في الشاباك والشرطة الإسرائيلية لمشاركته بالجريمة.
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