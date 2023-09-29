إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب عدد من المواطنين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.
وأفادت مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي وآخرين بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.
وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.
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