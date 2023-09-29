إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب عدد من المواطنين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي وآخرين بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.