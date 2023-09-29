تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول الجاري، مسجلا أقل مستوى منذ عامين.



ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الصادرة اليوم الجمعة، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3% الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3% على أساس شهري.



وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2% في آب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والذي يعد مقياسا أساسيا للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5% على أساس سنوي في أيلول، من مستويات 5.3% في آب.

