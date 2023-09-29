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الهند تزيد وارداتها من النفط الروسي والعراقي الأقل سعرا

9/29/2023 8:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتعشت واردات الهند النفطية من روسيا في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس، نتيجة انخفاض أسعارها مقابل نفط الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرته بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن.
وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بارتفاع 16% عن أغسطس، بينما زادت الواردات من العراق 17% لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا.

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