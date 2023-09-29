الفحيص: إزالة بسطات ولافتات للحفاظ على السلامة العامة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نظمت بلدية الفحيص حملة إزالة بسطات ولافتات تشكلان خطرا على السلامة العامة في المدينة.
وقال رئيس البلدية عمر العكروش إن الحملة بدأت الأسبوع الماضي، بعد رصد العديد من الاعتداءات على الشوارع، من بسطات لعرض البضائع والخضار أو لافتات، وكلها تشكل خطورة على المارة والمركبات.
وأوضح العكروش أن البلدية مستمرة بمراقبة جميع شوارع المدينة وإزالة الاعتداءات.
ودعا العكروش أصحاب المحال التجارية، إلى عدم عرض بضائعهم، خارج محالهم والابتعاد عن الرصيف، والتأكد من تثبيت لافتات المحال، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
MENAFN29092023000151011027ID1107164493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.