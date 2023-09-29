الفحيص: إزالة بسطات ولافتات للحفاظ على السلامة العامة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نظمت بلدية الفحيص حملة إزالة بسطات ولافتات تشكلان خطرا على السلامة العامة في المدينة.

وقال رئيس البلدية عمر العكروش إن الحملة بدأت الأسبوع الماضي، بعد رصد العديد من الاعتداءات على الشوارع، من بسطات لعرض البضائع والخضار أو لافتات، وكلها تشكل خطورة على المارة والمركبات.

وأوضح العكروش أن البلدية مستمرة بمراقبة جميع شوارع المدينة وإزالة الاعتداءات.

ودعا العكروش أصحاب المحال التجارية، إلى عدم عرض بضائعهم، خارج محالهم والابتعاد عن الرصيف، والتأكد من تثبيت لافتات المحال، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.