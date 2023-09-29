باكستان.. مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مسجد خلال أداء صلاة الجمعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أكثر من 24 شخصاً، وإصابة نحو 50 آخرين، في انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة، وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.
وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.
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