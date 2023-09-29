باكستان.. مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مسجد خلال أداء صلاة الجمعة

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أكثر من 24 شخصاً، وإصابة نحو 50 آخرين، في انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة، وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.



