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رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد علي الكتبي في الشارقة

9/29/2023 7:26:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء في وفاة عبيد علي بالعبد الكتبي.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه..داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الوطنية المخلصة في خدمة وطنه وشعبه.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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