هيئة الإحصاءات الوطنية: الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2% في الربع الثاني

نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، فإنه تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3%.

كما تم تعديل بيانات النمو عن إجمالي 2022 بنحو 0.2% إلى 4.3%.



وبحسب تلك التقديرات، فإن مستويات النمو الاقتصادي في بريطانيا أعلى الآن بنحو 1.8% من المستويات التي سبقت جائحة كورونا مباشرة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6% من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

ولم يسجل قطاع الخدمات البريطاني نمواً على مدار الربع الثاني، بعدما كشفت البيانات الأولية عن نمو بنحو 0.1%.

فيما أبقت الحكومة البريطانية على تقديراتها لنمو قطاع البناء دون تعديل عند مستويات 0.3%.

هذا وارتفع إنفاق الأسر المعيشية بنحو 0.5% في الربع الثاني، وهي تقديرات أقل بنحو 0.2% من مستويات القراءة الأولى.