مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أداء فصلي في عام.. ويتكبد خسائر أسبوعية 1.6%

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجع مؤشر نيكاي الياباني بصورة طفيفة عند ختام تعاملات جلسة الجمعة مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.
وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكاي بأقل من 0.1% مسجلاً 31857 نقطة، إذ تكبد خسائر أسبوعية 1.6%.
فيما سجل خسائر فصلية هي الأولى منذ سبتمبر العام الماضي وبنحو 4%.
أما مؤشر توبكس فأنهى الجلسة متراجعاً بنحو 0.92% ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.23%.
هذا وانخفضت أسهم شركات الشحن -التي تدفع أعلى توزيعات للأرباح بين الأسهم اليابانية- بنحو 4.38%، لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين كافة قطاعات بورصة طوكيو الفرعية والبالغ عددها 33 قطاعاً.
وتسبب بيع أسهم شركات الشحن بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية وتراجع أسهم شركات الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط الخام هبوطا في محو أثر مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق وأسهم شركات ارتفعت بعد صعود نظيراتها في وول ستريت.
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