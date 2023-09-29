مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أداء فصلي في عام.. ويتكبد خسائر أسبوعية 1.6%

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بصورة طفيفة عند ختام تعاملات جلسة الجمعة مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكاي بأقل من 0.1% مسجلاً 31857 نقطة، إذ تكبد خسائر أسبوعية 1.6%.

فيما سجل خسائر فصلية هي الأولى منذ سبتمبر العام الماضي وبنحو 4%.

أما مؤشر توبكس فأنهى الجلسة متراجعاً بنحو 0.92% ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.23%.

هذا وانخفضت أسهم شركات الشحن -التي تدفع أعلى توزيعات للأرباح بين الأسهم اليابانية- بنحو 4.38%، لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين كافة قطاعات بورصة طوكيو الفرعية والبالغ عددها 33 قطاعاً.

وتسبب بيع أسهم شركات الشحن بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية وتراجع أسهم شركات الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط الخام هبوطا في محو أثر مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق وأسهم شركات ارتفعت بعد صعود نظيراتها في وول ستريت.