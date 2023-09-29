أسعار القمح تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً

يتجه سعر القمح نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.

هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع. وعلى الرغم من إنهاء موسكو لاتفاق الممر الآمن للحبوب في يوليو الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها؛ فإن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار. وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصاداً وفيراً.

قال مايكل وايتهيد، رئيس قسم توقعات الشركات الزراعية في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلندا" المصرفية: "الأحداث المحيطة ببداية الصراع في أوكرانيا أوضحت أن العالم يمكنه الآن -وفي هذا العصر- إيصال شحنات الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها. وقد يدوم هذا السعر المنخفض للقمح لفترة طويلة، ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار".

وأظهر مسح أجرته هيئة الإحصاء الكندية، الثلاثاء الماضي، انخفاض إنتاج القمح في كندا بنسبة 14.2 في المائة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بسبب انخفاض هطول الأمطار عن المتوسط وارتفاع درجات الحرارة.

ومع ذلك، انخفضت أسعار القمح في شيكاغو بنسبة 10 في المائة تقريباً هذا الشهر، مع تزويد السوق بشكل جيد بالحبوب الروسية الرخيصة.

ورفعت شركة «سوفيكون» الروسية للاستشارات الزراعية، توقعاتها لمحصول روسيا هذا العام إلى 92.1 مليون طن متري من 87.1 مليون طن العام الماضي.

كما قال مسؤول أوكراني لـ«رويترز» إنه من غير المتوقع أن يقلل المزارعون مساحة القمح الشتوي الذي يزرعونه لموسم 2024 على الرغم من ارتفاع التكاليف اللوجيستية بسبب الحرب مع روسيا.

وأظهرت البيانات أن صادرات القمح اللين من الاتحاد الأوروبي في موسم 2023 - 2024 انخفضت إلى 4.49 مليون طن متري بحلول 27 أغسطس (آب)، من 6.31 مليون طن قبل عام.

وفي سوق فول الصويا، ارتفعت الأسعار بنحو 4.5 في المائة هذا الشهر، حيث أدى الطقس الحار والجاف في الولايات المتحدة إلى إتلاف المحاصيل في مرحلة نمو حاسمة. ومن المتوقع أن يستمر الطقس الجاف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن بيانات الحكومة الأميركية أظهرت، يوم الاثنين، أن الأضرار التي لحقت بفول الصويا والذرة كانت أقل خطورة مما كان متوقعاً.

ويتم تداول فول الصويا عند أعلى مستوياته مقارنة بالذرة منذ أواخر عام 2016، مما قد يؤدي إلى الإفراط في إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى اعتدال الأسعار. ووجد استطلاع أجرته مجلة «فارم فيوتشرز»، حول اتجاهات الزراعة الأميركية لعام 2024، أن المزارعين يتوقعون زيادة زراعة فول الصويا والقمح مع تقليل الذرة.

ومن جهة أخرى، قالت مجموعة تصدير الحبوب «إيه إن إي سي» إن صادرات فول الصويا البرازيلية قد تصل إلى 7.37 مليون طن متري في أغسطس، ارتفاعاً من 5.05 مليون طن متري في الشهر نفسه من العام الماضي.