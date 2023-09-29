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نابلس: الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين

9/29/2023 7:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المدينة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.

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