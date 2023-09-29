نابلس: الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين
التاريخ
9/29/2023 7:14:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المدينة.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.
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