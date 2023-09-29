بلينكن يرى أن الصين تطمح لأن تصبح القوة المهيمنة في العالم

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن الصين تسعى الى أن تصبح "القوة المهيمنة" في العالم على حساب الولايات المتحدة، مكررا تحذير بكين من إثارة توتر بشأن تايوان.
وفي حين سبق لعدد من الرؤساء الأميركيين أن اعتبروا الصين التحدي الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة على المدى الطويل، يرى محللون أميركيون أن بكين تسعى للحد من نفوذ واشنطن في آسيا أكثر مما تسعى للحلول بدلا منها على الساحة الدولية.
وردا على سؤال بشأن نوايا الصين خلال منتدى أقامته مجلة "ذا أتلانتيك"، قال بلينكن "أعتقد أن ما تريده هو أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، عسكريا، اقتصاديا، ودبلوماسيا".
وأضاف "هذا ما يسعى إليه (الرئيس الصيني) شي جينبينغ" الذي يقود البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.
وتابع أن ذلك "ليس أمرا مفاجئا. للصين تاريخ مذهل... أعتقد انه اذا رأيت واستمعت للقادة الصينيين، فهم يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه مكانتهم المستحقة في العالم".
وسبق لبلينكن أن تحدث عن رغبة صينية في "إعادة صياغة النظام العالمي".
واعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن مقاربة بوجهين حيال الصين، اذ تؤكد أنها تمثّل تحديا استراتيجيا لها وتراقب تصرفاتها بدقة، لكنها عزّزت الحوار معها في قضايا عدة بهدف إدارة التوتر بينهما بشكل أفضل. وعقد مسؤولون من البلدين لقاءات على مستوى رفيع لدى طرف ثالث خلال الأشهر الماضية، بينما قام بلينكن بزيارة نادرة الى بكين في حزيران/يونيو.
وتتنوع الملفات الخلافية بين البلدين، ومن أبرزها تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد إعادتها بالقوة إن لزم الأمر. وزادت بكين من وتيرة ضغوطها بشأن الجزيرة في الأشهر الماضية، لاسيما من خلال تكثيف المناورات العسكرية في محيطها.
وقال بلينكن إن المحاذير بشأن تايوان "مرتفعة بشكل استثنائي" بسبب مساهمتها في الاقتصاد العالمي بما يشمل انتاج أشباه الموصلات.
وتابع "اذا حصلت أزمة بشأن تايوان جراء الخطوات الصينية، سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية... أعتقد أن الرسالة التي تسمعها الصين بشكل متزايد من دول مختلفة حول العالم هي لا تثيروا المشاكل".
وشدد على "أننا نريد، الجميع يريدون، السلام والاستقرار، والجميع يريدون الابقاء على الوضع القائم".
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير الخميس إن الصين تنفق مليارات الدولارات بغرض "التضليل الإعلامي" على الصعيد الدولي، محذّرة من أن ذلك قد يتسبب بالتضييق على حرية التعبير في أماكن مختلفة حول العالم.
واعتبر التقرير أن "تلاعب الصين بالمعلومات عالميا ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية (تنتهجها بكين)، بل تحدّ لصدقية مجال المعلومات".
وحذّرت من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر "يمكن لجهود بكين أن تنتج مستقبلا تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدّرها جمهورية الصين الشعبية، والحكومات المحلية المنصّبة، والخوف من رد فعل مباشر من قبل بكين، الى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية".
واتهم التقرير بكين بإنفاق المليارات سنويا لـ"التلاعب بالمعلومات" من خلال الدعاية (البروباغندا) والتضليل الإعلامي والرقابة، في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.
وأشار الى أن الصين تقوم في المقابل بكبت المعلومات التي تناقض نظرتها بشأن قضايا شائكة مثل تايوان وحقوق الانسان واقتصادها المحلي المتباطئ.
ورأى أن مقاربة الصين في مجال المعلومات المغلوطة تشمل الترويج لـ"الاستبداد الرقمي" واستغلال المنظمات الدولية وفرض السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة بالصينية.
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