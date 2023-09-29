بلينكن يرى أن الصين تطمح لأن تصبح القوة المهيمنة في العالم

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن الصين تسعى الى أن تصبح "القوة المهيمنة" في العالم على حساب الولايات المتحدة، مكررا تحذير بكين من إثارة توتر بشأن تايوان.



وفي حين سبق لعدد من الرؤساء الأميركيين أن اعتبروا الصين التحدي الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة على المدى الطويل، يرى محللون أميركيون أن بكين تسعى للحد من نفوذ واشنطن في آسيا أكثر مما تسعى للحلول بدلا منها على الساحة الدولية.



وردا على سؤال بشأن نوايا الصين خلال منتدى أقامته مجلة "ذا أتلانتيك"، قال بلينكن "أعتقد أن ما تريده هو أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، عسكريا، اقتصاديا، ودبلوماسيا".



وأضاف "هذا ما يسعى إليه (الرئيس الصيني) شي جينبينغ" الذي يقود البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.



وتابع أن ذلك "ليس أمرا مفاجئا. للصين تاريخ مذهل... أعتقد انه اذا رأيت واستمعت للقادة الصينيين، فهم يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه مكانتهم المستحقة في العالم".

وسبق لبلينكن أن تحدث عن رغبة صينية في "إعادة صياغة النظام العالمي".



واعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن مقاربة بوجهين حيال الصين، اذ تؤكد أنها تمثّل تحديا استراتيجيا لها وتراقب تصرفاتها بدقة، لكنها عزّزت الحوار معها في قضايا عدة بهدف إدارة التوتر بينهما بشكل أفضل. وعقد مسؤولون من البلدين لقاءات على مستوى رفيع لدى طرف ثالث خلال الأشهر الماضية، بينما قام بلينكن بزيارة نادرة الى بكين في حزيران/يونيو.



وتتنوع الملفات الخلافية بين البلدين، ومن أبرزها تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد إعادتها بالقوة إن لزم الأمر. وزادت بكين من وتيرة ضغوطها بشأن الجزيرة في الأشهر الماضية، لاسيما من خلال تكثيف المناورات العسكرية في محيطها.



وقال بلينكن إن المحاذير بشأن تايوان "مرتفعة بشكل استثنائي" بسبب مساهمتها في الاقتصاد العالمي بما يشمل انتاج أشباه الموصلات.



وتابع "اذا حصلت أزمة بشأن تايوان جراء الخطوات الصينية، سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية... أعتقد أن الرسالة التي تسمعها الصين بشكل متزايد من دول مختلفة حول العالم هي لا تثيروا المشاكل".



وشدد على "أننا نريد، الجميع يريدون، السلام والاستقرار، والجميع يريدون الابقاء على الوضع القائم".



على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير الخميس إن الصين تنفق مليارات الدولارات بغرض "التضليل الإعلامي" على الصعيد الدولي، محذّرة من أن ذلك قد يتسبب بالتضييق على حرية التعبير في أماكن مختلفة حول العالم.



واعتبر التقرير أن "تلاعب الصين بالمعلومات عالميا ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية (تنتهجها بكين)، بل تحدّ لصدقية مجال المعلومات".



وحذّرت من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر "يمكن لجهود بكين أن تنتج مستقبلا تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدّرها جمهورية الصين الشعبية، والحكومات المحلية المنصّبة، والخوف من رد فعل مباشر من قبل بكين، الى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية".



واتهم التقرير بكين بإنفاق المليارات سنويا لـ"التلاعب بالمعلومات" من خلال الدعاية (البروباغندا) والتضليل الإعلامي والرقابة، في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.



وأشار الى أن الصين تقوم في المقابل بكبت المعلومات التي تناقض نظرتها بشأن قضايا شائكة مثل تايوان وحقوق الانسان واقتصادها المحلي المتباطئ.



ورأى أن مقاربة الصين في مجال المعلومات المغلوطة تشمل الترويج لـ"الاستبداد الرقمي" واستغلال المنظمات الدولية وفرض السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة بالصينية.