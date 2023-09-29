112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.
وقالت مديرية الدفاع المدني في نشرتها اليومية، إنه تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، وتم التعامل مع (87) حادث إطفاء خلال ذات الفترة.
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