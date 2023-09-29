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112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

9/29/2023 7:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.
وقالت مديرية الدفاع المدني في نشرتها اليومية، إنه تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (112) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، وتم التعامل مع (87) حادث إطفاء خلال ذات الفترة.

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