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الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

9/29/2023 7:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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