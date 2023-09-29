الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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