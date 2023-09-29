Friday, 29 September 2023 03:02 GMT

الفحيص: إزالة بسطات ولافتات للحفاظ على السلامة العامة

9/29/2023 7:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الفحيص حملة إزالة بسطات ولافتات تشكلان خطرا على السلامة العامة.
وقال رئيس البلدية عمر العكروش إن الحملة بدأت الأسبوع الماضي، بعد رصد العديد من الاعتداءات على الشوارع، من بسطات لعرض البضائع والخضار أو لافتات، وكلها تشكل خطورة على المارة والمركبات.
وأوضح العكروش أن البلدية مستمرة بمراقبة جميع شوارع المدينة وإزالة الاعتداءات.
ودعا العكروش أصحاب المحال التجارية، إلى عدم عرض بضائعهم، خارج محالهم والابتعاد عن الرصيف، والتأكد من تثبيت لافتات المحال، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

MENAFN29092023000208011052ID1107164386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث