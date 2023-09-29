الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، عدم وجود أيّة إصابات بين الأردنيين في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في باكستان.



وكانت دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، واسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

