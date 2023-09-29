الصّين وإعادة صياغة معايير حقوق الإنسان

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تريد بكين تعزيز رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وصياغة منظومة الأمم المتحدة على نحو يناسب نظامها الاستبدادي. ويدور الصراع في قاعات الاجتماعات داخل قصر الأمم بجنيف.
كانت طموحات الصين لإعادة تشكيل المعايير العالمية واضحة تماما، خلال الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت خلال شهر فبراير الماضي.
وقالرابط خارجي وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ، الذي اختفى منذ ذلك الحين وتم استبداله، في حديثه أمام حشد من رؤساء الدول والحكومات، إن بلاده "ستتبع مسارا صينيا لتطوير حقوق الإنسان" و"يتماشى مع ما يتطلبه العصر ويناسب ظروفها الوطنية".
وشكّل استخدام الصين المتزايد للسياسات المحلية القمعية، من شينجيانغ إلى التبت وهونغ كونغ، منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2012، مصدرَ قلق متزايد للمنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة الذين لاحظوا تجاهل القوة العالمية الثانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تقول رنا سيو إنبودن، وهي أستاذة مساعدة في جامعة تكساس في أوستن: "أعتقد أن الصين ترغب في أن ينُظر إلى الأمم المتحدة على أنها مجرد هيئة فنية أو استشارية، غير قادرة حقا على أن تمثّل سلطة أخلاقية" يُحتكم إليها.
وقد أصبح ازدراء بكين للمعايير الحالية أكثر وضوحا، في السنوات الأخيرة، في خطابات دبلوماسييها خلال الاجتماعات التي عقدت في قصر الأمم في جنيف، والذي يمثل المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
حيث أكّدوا بأنه يتعين على أسمى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، التركيز على "الحوار البنّاء" والامتناع عن "توجيه أصابع الاتِّهام" وعدم استخدام المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان كذريعة "للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وقال تشين قانغ الذي يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "علامة فارقة في قضية حقوق الإنسان الدولية" وتمرّ هذا العام ذكرى 75 عاما على اعتماده، إن التحديات الأخيرة، من الوباء إلى الجوع في العالم وتغير المناخ، قد أثارت مسألة "كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل؟"
وردّا على ذلك، دعا المزيد من البلدان إلى عدم "استنساخ نموذج الآخرين" بل اختيار "مسارها الخاص بتطوير حقوق الإنسان" الذي يأخذ في الاعتبار "خلفيتها التاريخية الفريدة، وتراثها الثقافي وظروفها الوطنية واحتياجات شعوبها". لكن تشين قانغ شدّد في الوقت نفسه، وبشكل متناقض إلى حد ما، على الطبيعة "غير القابلة للتجزئة" لحقوق الإنسان.
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