الصّين وإعادة صياغة معايير حقوق الإنسان



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Wie China die Menschenrechte umschreibtEspañol (es) China reformula las normas de derechos humanos中文 (zh) 中国如何改写人权准则Français (fr) Comment la Chine redessine les contours des droits humainsEnglish (en) How China is rewriting human rights norms (الأصلي)Pусский (ru) Как Китай подгоняет идею прав человека под свои интересы日本語 (ja) 中国はどのようにして人権規範を書き換えようとしているのか

تريد بكين تعزيز رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وصياغة منظومة الأمم المتحدة على نحو يناسب نظامها الاستبدادي. ويدور الصراع في قاعات الاجتماعات داخل قصر الأمم بجنيف.

كانت طموحات الصين لإعادة تشكيل المعايير العالمية واضحة تماما، خلال الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت خلال شهر فبراير الماضي.

وقالرابط خارجي وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ، الذي اختفى منذ ذلك الحين وتم استبداله، في حديثه أمام حشد من رؤساء الدول والحكومات، إن بلاده "ستتبع مسارا صينيا لتطوير حقوق الإنسان" و"يتماشى مع ما يتطلبه العصر ويناسب ظروفها الوطنية".

وشكّل استخدام الصين المتزايد للسياسات المحلية القمعية، من شينجيانغ إلى التبت وهونغ كونغ، منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2012، مصدرَ قلق متزايد للمنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة الذين لاحظوا تجاهل القوة العالمية الثانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تقول رنا سيو إنبودن، وهي أستاذة مساعدة في جامعة تكساس في أوستن: "أعتقد أن الصين ترغب في أن ينُظر إلى الأمم المتحدة على أنها مجرد هيئة فنية أو استشارية، غير قادرة حقا على أن تمثّل سلطة أخلاقية" يُحتكم إليها.

وقد أصبح ازدراء بكين للمعايير الحالية أكثر وضوحا، في السنوات الأخيرة، في خطابات دبلوماسييها خلال الاجتماعات التي عقدت في قصر الأمم في جنيف، والذي يمثل المقر الأوروبي للأمم المتحدة.

حيث أكّدوا بأنه يتعين على أسمى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، التركيز على "الحوار البنّاء" والامتناع عن "توجيه أصابع الاتِّهام" وعدم استخدام المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان كذريعة "للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وقال تشين قانغ الذي يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "علامة فارقة في قضية حقوق الإنسان الدولية" وتمرّ هذا العام ذكرى 75 عاما على اعتماده، إن التحديات الأخيرة، من الوباء إلى الجوع في العالم وتغير المناخ، قد أثارت مسألة "كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل؟"

وردّا على ذلك، دعا المزيد من البلدان إلى عدم "استنساخ نموذج الآخرين" بل اختيار "مسارها الخاص بتطوير حقوق الإنسان" الذي يأخذ في الاعتبار "خلفيتها التاريخية الفريدة، وتراثها الثقافي وظروفها الوطنية واحتياجات شعوبها". لكن تشين قانغ شدّد في الوقت نفسه، وبشكل متناقض إلى حد ما، على الطبيعة "غير القابلة للتجزئة" لحقوق الإنسان.

المزيد

المزيد

الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

المزيد

المزيد