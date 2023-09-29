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زلزال جديد يضرب تركيا

9/29/2023 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت ولاية كوتاهية التركية في تمام الساعة 09:42 من مساء أمس الخميس زلزالا بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر.


وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الفرق المتخصصة بدأت فوراً في تقييم الوضع ورصد أية أضرار قد تكون نتجت عن الهزة، وحتى اللحظة لا توجد تقارير عن حوادث أو إصابات نتيجة الهزة الأرضية.


ودعت الإدارة جميع المواطنين الاتراك في المنطقة إلى الهدوء واتباع التوجيهات الأمنية والابتعاد عن نشر الأخبار الغير مؤكدة.

وأكدت على استمرار جهودها لمتابعة وضع المنطقة وضمان سلامة جميع المواطنين.وكالات


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