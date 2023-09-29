زلزال جديد يضرب تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شهدت ولاية كوتاهية التركية في تمام الساعة 09:42 من مساء أمس الخميس زلزالا بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الفرق المتخصصة بدأت فوراً في تقييم الوضع ورصد أية أضرار قد تكون نتجت عن الهزة، وحتى اللحظة لا توجد تقارير عن حوادث أو إصابات نتيجة الهزة الأرضية.
ودعت الإدارة جميع المواطنين الاتراك في المنطقة إلى الهدوء واتباع التوجيهات الأمنية والابتعاد عن نشر الأخبار الغير مؤكدة.
وأكدت على استمرار جهودها لمتابعة وضع المنطقة وضمان سلامة جميع المواطنين.وكالات
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