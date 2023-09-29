تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام رويترز رويترز

تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام رويترز رويترز
التاريخ
9/29/2023 6:13:03 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN-قال حزب النهضة الإسلامي التونسي في بيان، اليوم الجمعة، إن زعيمه راشد الغنوشي سيبدأ إضرابا عن الطعام في السجن.
ويقبع الغنوشي، البالغ من العمر 81 عامًا، في السجن منذُ شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
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