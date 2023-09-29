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تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام رويترز رويترز

9/29/2023 6:13:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تونس/PNN-قال حزب النهضة الإسلامي التونسي في بيان، اليوم الجمعة، إن زعيمه راشد الغنوشي سيبدأ إضرابا عن الطعام في السجن.

ويقبع الغنوشي، البالغ من العمر 81 عامًا، في السجن منذُ شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.


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