المجلس الوطني يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع عضوية فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، على مشروع القرار اعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية باغلبية ساحقة.

واعتبر المجلس، في بيان، اليوم الجمعة، ان هذا التصويت الساحق إدانه واضحة للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية ويعبر عن مدى صدق الرواية الفلسطينية وعدالة القضية وكشف زيف محاولات وأكاذيب الرواية التي يروج لها الاحتلال الفاشي، والتي كان آخرها استعراض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بإنكار اسم وخارطة فلسطين.

ورأى المجلس أن هذا الاعتماد والتصويت خطوة مهمة من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف تتبعه مزيدا من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه المجلس بالشكر لجميع الدول التي دعمت وأيدت القرار، خاصا جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تقدمت بالطلب نيابة عن دولة فلسطين.

وكان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت وبأغلبية ساحقة، أمس الخميس، على مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.