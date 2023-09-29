ستة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار في باكستان

(MENAFN
- Palestine News Network )
باكستان/PNN-قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثون بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في ولاية بلوشيستان في باكستان على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
ونقلت "دون نيوز" عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن "عناصر إرهابية" نفذوا الهجوم.
وأوضحت في بيان أن "الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً".
وكتب وزير الاعلام في ولاية بلوشيستان جان اشاكزاي عبر منصة اكس أن حصيلة القتلى ترتفع.
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