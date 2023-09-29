ستة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار في باكستان

MENAFN - Palestine News Network ) باكستان/PNN-قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثون بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في ولاية بلوشيستان في باكستان على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.



ونقلت "دون نيوز" عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن "عناصر إرهابية" نفذوا الهجوم.



وأوضحت في بيان أن "الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً".



وكتب وزير الاعلام في ولاية بلوشيستان جان اشاكزاي عبر منصة اكس أن حصيلة القتلى ترتفع.