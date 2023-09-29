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الكويت..ضبط العشرات بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال

9/29/2023 5:30:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مجموعة من الأشخاص في 15 قضية منفصلة بتهمة "ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "الضربات تتوالى على أوكار الرذيلة ومروجيها..ضبط 30 شخصا في 15 قضية منفصلة
بتهمة "ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة" مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية".

وأضاف الإعلام الأمني: "استمرارا لمتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومن خلال رصد مواقع التواصل الإجتماعي ومعاهد المساج (التدليك) المروجة للرذيلة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط 30 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في 15 قضية منفصلة بمختلف محافظات البلاد، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الداخلية صورة مموهة للمتهمين، فيما أثنى رواد مواقع التواصل على عمل رجال الأمن في محاربة الرذيلة.

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