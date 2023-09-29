«إيدج» تستحوذ على 50% من «سييات» البرازيلية

استحوذت مجموعة إيدج، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على حصة 50% في «سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة. وتم توقيع صفقة الاستحواذ رسمياً في المقر الرئيس لشركة «سييات» في ساو خوسيه دوس كامبوس، بحضور فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في الشركتين.

ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في شهر أبريل من هذا العام، وهي جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة «سييات» أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس من بعد.

شراكات

وقال منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تلتزم إيدج التعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، عبر الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وفي إطار خريطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية، بدأنا تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. وعبر التعاون مع «سييات»، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية».

وتتخصص «سييات»، التي أسست في سنة 2015 ويقع مقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

وقال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي «سييات»: «يشكّل هذا الاستثمار مصدر فخر لشركة سييات الرائدة إقليمياً في مجال تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، إذ إن استثمار إيدج في خبراتنا وقدراتنا المعروفة بمقام شهادة دامغة على الجودة العالية لمنتجاتنا وأنظمتنا. وفي المقابل، سيمكّننا هذا الاستثمار من الاستفادة من خبرة إيدج العالمية متعددة المجالات لتطوير الجيل التالي من حلول الأسلحة الذكية بشكل مشترك لقواتنا المسلحة وعملاء الدفاع الآخرين. وباحتسابها شركة دفاع استراتيجي برازيلية، لا تزال شركة سييات ملتزمة تماماً الإسهام في السيادة الوطنية».

قدرات



وقال حمد المرر، رئيس قطاع الأسلحة والصواريخ في مجموعة إيدج: يعد هذا إنجازاً بالغ الأهمية وقد تم تحقيقه بإقامة علاقات قوية ذات منفعة متبادلة في ظل دعم ورؤية القادة في دولة الإمارات والبرازيل، اللتين تواصلان توثيق الروابط الدفاعية ببناء قدرات سيادية مستقلة ودعم النمو الاقتصادي على حد سواء.

وأضاف: «إن استحواذنا على 50% من أسهم شركة «سييات» خير مثال على ذلك وستمكّننا هذه الشراكة من الجمع بين الخبرة في تطوير الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، وهما مجالان تركز عليهما إيدج، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة لتعزيز التقنيات والقدرات في أسواق الإمارات والبرازيل».

واختتم نائب الأدميرال ماركو أنطونيو إسماعيل ترفاو دي أوليفيرا من البحرية البرازيلية قائلاً: «تثبت إيدج عبر جهودها الملموسة أنها شريك جاد وداعم لصناعة الدفاع البرازيلية وتطوير القدرات الوطنية عبر مجالات متعددة. إن إعلان اليوم عن استحواذ المجموعة على حصة كبيرة في سييات سيعزز رؤيتنا وأهدافنا المتبادلة لتحقيق قدر أكبر من الأمن والازدهار الاقتصادي هنا وفي الخارج».

وتتضمن منتجات «سييات» أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تتفوق «سييات» أيضاً في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.