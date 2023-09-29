استطلاع إسرائيلي يُظهر تعادل الليكود والمعسكر الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أنه لو جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، لتعادل حزب الليكود وكتلة "المعسكر الوطني" في عدد المقاعد التي سيحصلان عليها، لكن تمثيل أحزاب المعارضة الحالية سيكون أكبر من أحزاب الائتلاف.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الليكود، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعدا، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 28 مقعدا أيضا.
وحصل حزب "ييش عتيد" في الاستطلاع الحالي على 17 مقعدا، حزب شاس 10 مقاعد، كتلة "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، حزب ميرتس 5 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا التجمع والعمل نسبة الحسم.
ويتبين من هذه النتائج أن تمثيل أحزاب المعارضة الحالية في الكنيست بعد انتخابات مقبلة سيكون 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لأحزاب الائتلاف.
ورأى 44% من المستطلعين أن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 41% الذين رأوا أن غانتس الأنسب لتولي هذا المنصب، بينما قال 15% إنهم لا يعرفون من الأنسب.
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