استطلاع إسرائيلي يُظهر تعادل الليكود والمعسكر الوطني

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أنه لو جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، لتعادل حزب الليكود وكتلة "المعسكر الوطني" في عدد المقاعد التي سيحصلان عليها، لكن تمثيل أحزاب المعارضة الحالية سيكون أكبر من أحزاب الائتلاف.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الليكود، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعدا، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 28 مقعدا أيضا.

وحصل حزب "ييش عتيد" في الاستطلاع الحالي على 17 مقعدا، حزب شاس 10 مقاعد، كتلة "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، حزب ميرتس 5 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا التجمع والعمل نسبة الحسم.

ويتبين من هذه النتائج أن تمثيل أحزاب المعارضة الحالية في الكنيست بعد انتخابات مقبلة سيكون 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لأحزاب الائتلاف.

ورأى 44% من المستطلعين أن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 41% الذين رأوا أن غانتس الأنسب لتولي هذا المنصب، بينما قال 15% إنهم لا يعرفون من الأنسب.