لإجراء محادثات متعلقة بالهجرة.. اجتماع لقادة الدول الأوروبية المطلة على المتوسط

MENAFN - Palestine News Network ) يجتمع قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة، في مالطا لإجراء محادثات من المقرر أن تركز على الهجرة.

يأتي ذلك، غداة إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2022.

كما تأتي القمة في وقت أحرز وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أخيرًا تقدمًا الخميس، بشأن قواعد جديدة تتعلق بسبل تعامل الكتلة مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

وثمة دافع جديد للتوصل إلى اتفاق بعد ارتفاع حاد في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت سابق هذا الشهر حيث يستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.