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الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ58

9/29/2023 5:16:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا بالخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي، وذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وقال مكتب إعلام الأسرى: "يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 58 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي".

وكانت أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، أمس الخميس، عن عقد محكمة الاحتلال جلسة جديدة للنظر بالطعن المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بتاريخ 2-10-2023.

وقالت هيئة الأسرى: "تعيين جلسة في "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال بتاريخ 2/10/2023 للنظر في الالتماس المقدم من قبل محامي الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الاداري الصادر بحق الاسير كايد الفسفوس والمستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 58 على التوالي".

جدير ذكره أنه قرر الأسرى الإداريين في "سجن النقب" إرجاع وجبات الطعام، أمس الخميس 28-9-2023، تضامنًا مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي.

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