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مساء اليوم.. قمر الحصاد يضيء سماء المملكة

9/29/2023 5:15:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد سماء المملكة، مساء اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية تتمثل "بقمر الحصاد" عندما يشرق من الجهة الشمالية الشرقية مع غروب الشمس، وحتى يغيب في الأفق الغربي بوقت قريب من فترة شروق الشمس.
وقال زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد، إن ظاهرة قمر الحصاد تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 21 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء، وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.
وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصاد يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.
واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز بالعمل ليلا تحت نوره، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض، ونثر البذور وغيرها ليلا تحضيرا للموسم الحالي، وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصاد.

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