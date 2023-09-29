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اسعار القمح عالمياً تتجه للانخفاض لأدنى مستوى منذ 14 عاماً

9/29/2023 5:15:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه سعر القمح عالمياً نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية وتسجيل ادنى مستوى منذ 14 عاما، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.
وهبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع.
ورغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، إلا أن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار، وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصادا وفيرا.
وقد يستمر انخفاض أسعار القمح طويلا ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار .

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