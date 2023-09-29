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إعلان هام من الجامعة الأردنية بشأن المرشحين للقبول في البرنامج الموازي - رابط

9/29/2023 5:15:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الدفعة الأولى
وأضاف العدوان، أن استكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، حيث سيتم أرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم عن طريق أي فواتيركم، علماً بأن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الأحد 2023/10/1 الساعة 2 عصراً ، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد
ولفت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد الامتحانات التصنيفية في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب لاحقا.
وأكد أنه على جميع الطلبة المرشحين للقبول في كلية علوم الرياضة، مراجعة دائرة الرعاية الصحية داخل حرم الجامعة الأردنية (عيادة الطلبة - بجانب عمادة شؤون الطلبة)، حسب المواعيد التي ستحدد لاحقاً بعد قيام الطالب بإجراءات التسجيل، مصطحبين معهم؛ إثبات شخصية، وإحضار تقرير طبي (لجان لوائية أو مستشفى حكومي) يبين أن الطالب لا يعاني من أمراض تمنع من الالتحاق بكلية علوم الرياضة، و3 صور شخصية قياس (4 6)، لافتا إلى أنه على الطالب الاحتفاظ بنموذج اللياقة الصحية تمهيداً لتسليمه إلى مسجل الكلية في موعد استكمال القبول
لمعرفة اسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي انقر هن

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