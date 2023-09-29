البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة

البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة
التاريخ
9/29/2023 5:15:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - حذّر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزّيفة منسوبة له وتحمل رابطا وهميا، وتفيد بوجود نقص في العنوان لاستقبال "بعثيه".
وفي بيان مقتضب، طلب البريد الأردني من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
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