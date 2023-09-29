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البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة

9/29/2023 5:15:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزّيفة منسوبة له وتحمل رابطا وهميا، وتفيد بوجود نقص في العنوان لاستقبال "بعثيه".


وفي بيان مقتضب، طلب البريد الأردني من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.


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