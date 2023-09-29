نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع السابق.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الكلي نما في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8%، عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا.



ووفق صحيفة (ايفننق ستاندر) البريطانية، تظهر الأرقام الجديدة أن سرعة النمو في اقتصاد المملكة المتحدة خلال الـ18 شهرا حتى نهاية حزيران الماضي لم تتغير بشكل كبير عن الأرقام الأولية، وظل معدل النمو للربع الثاني من هذا العام عند 0.2% ولكن تم تعديل النمو في الربع الأول صعودا طفيفا من 0.01% إلى 0.3%.

