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مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال

9/29/2023 5:15:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
كما أصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة مواطن، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

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