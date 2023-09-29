الطريق لا ينتهي هو فيلم لمايكل موفانيس يظهر الحياة الحالية للناس في دول الشرق الأوسط وأفريقيا

تذكرة مجانية موقع العرض: الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءً وهران، المنطقة الأولى، مدينة نصر، محافظة القاهرة 11371، مصر، 302 معمل هاتف/واتساب: +20 114 742 8147

The Road Never Ends is a film by Micheal Mouvaness that shows the current life of people in countries such as Afghanistan, Lebanon, Algeria, Tunisia and Iraq.

الطريق لا ينتهي أبدًا هو فيلم لمايكل موفانيس يُظهر الحياة الحالية للناس في دول مثل أفغانستان ولبنان والجزائر وتونس والعراق.

تذكرة مجانية موقع العرض: الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءً القاهرة، مصر، 302 معمل هاتف/واتساب: +20 114 742 8147

- مايكل موفانيسCAIRO, EGYPT, September 29, 2023 /EINPresswire/ -- تذكرة مجانيةموقع العرض:الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءًوهران، المنطقة الأولى، مدينة نصر، محافظة القاهرة 11371، مصر، 302 معملهاتف/واتساب: +20 114 742 8147وسيعرض الفيلم هذا العام في الدول التالية: أفغانستان، العراق، تونس، لبنانالطريق لا ينتهي أبدًا هو فيلم من إخراج مايكل موفانيس يُظهر الحياة الحالية للناس في دول مثل أفغانستان ولبنان والجزائر وتونس والعراق. عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي عام 2022 وحظي بإشادة كبيرة.يركز الفيلم على الصراعات والتحديات التي يواجهها الناس في هذه البلدان بشكل يومي. لقد قام المخرج بعمل ممتاز في تسليط الضوء على الروح الإنسانية وقدرة الناس في هذه البلدان على الصمود.The Road Never Ends هو فيلم قوي ومؤثر سيبقى في ذهنك لفترة طويلة بعد مشاهدته. إنه أمر لا بد منه لأي شخص يريد أن يفهم الوضع الحالي في الشرق الأوسط.تم عرض فيلم وثائقي جديد في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي يسلط الضوء على جراح الناس التي لم تلتئم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."الطريق لا ينتهي" هو فيلم وثائقي قوي ومؤثر يحكي قصص أولئك الذين تأثروا بأحداث العقدين الماضيين. ومن خلال المقابلات ومقاطع الفيديو والسرد، يكشف الفيلم الألم والمعاناة التي عاشها الكثير من الناس في المنطقة.وقد أشاد النقاد بالفيلم لتصويره المؤثر للتكلفة البشرية للصراع. إنه فيلم مهم ويأتي في الوقت المناسب وسيساعد على رفع مستوى الوعي بالمشاكل المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كان جناح "الطريق لا ينتهي أبدًا" في الجناح الدولي بمثابة محطة شعبية لصانعي الأفلام، الذين كانوا يطرحون الأسئلة ويتلقون المواد المتعلقة بالأفلام الوثائقية.وفي المنتدى الذي أقامته القرية الدولية، أجرى صناع أفلام من فرنسا وإيطاليا وتركيا وتونس والمملكة العربية السعودية ودول أخرى مناقشات معمقة حول الفيلم الوثائقي.الطريق لا ينتهي أبدًا لاقى استحسانًا من قبل صانعي الأفلام في مهرجان كان السينمائي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب انتباه مجتمع صناعة الأفلام.أشاد النقاد بالفيلم الوثائقي الجديد لميشيل موفانيس بعنوان "الطريق لا ينتهي أبدا " لشجاعته وقيمته.ويحكي الفيلم قصة رحلات المخرج عبر الشرق الأوسط وتفاعلاته مع الأشخاص الذين يلتقي بهم هناك.نيك يفاري هو مدير قسم التعاون الإيطالي الشرق أوسطي، وقد أعرب عن رغبته في تقديم الفيلم إلى جمهور أوسع في أوروبا والشرق الأوسط. تمت الإشادة بفيلم "الطريق لا ينتهي أبدًا" لتصويره الصادق للشرق الأوسط والناس الذين يعيشون هناك.ووصف النقاد الفيلم بأنه "قيِّم" و"شجاع"، وأشادوا بيفاري لاستعداده للانفتاح على تجاربه الخاصة في المنطقة. من المؤكد أن "الطريق لا ينتهي" سيثير النقاش والنقاش، ومن المؤكد أنه سيكون مساهمة مهمة في فهم الشرق الأوسط.على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة في مدينة كان، إلا أن عرض فيلم "الطريق لا ينتهي أبدًا" كان ناجحًا. تم بيع التذاكر في وقت قصير وامتلأت السينما بالجمهور المتحمس.يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يذهبون معًا في رحلة برية. ومع ذلك، فإن الرحلة تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يقعون في وسط الحرب. الفيلم مليء بمشاهد العنف والوحشية الصادمة التي أصابت الجمهور بالذهول.وعلى الرغم من صعوبة الموضوع، إلا أن الفيلم لاقى استحسانا كبيرا من قبل الجمهور. وقد أعجبوا بطريقة تعامل الفيلم مع هذا الموضوع الصعب، وأشادوا بالمخرج على أسلوبه الشجاع والصادق."يواجه الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الماضي ويخبرون قصتهم الخاصة للناس."كان هذا هو مشهد عرض الفيلم الوثائقي "مينا: دموع الماضي". يحكي الفيلم قصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عيون أولئك الذين عايشوا تاريخ المنطقة المضطرب.وقد لاقى الفيلم استحسانا كبيرا من قبل الجمهور الذي كان مركزا ومتفاعلا طوال الوقت. وكانت هناك تنهدات بين الحين والآخر من الجمهور، وفي نهاية الفيلم شوهد بعض الناس يخرجون من السينما والدموع في عيونهم.وقالت إليانا، مسؤولة وزارة الثقافة في اليونان، إن "الفيلم الوثائقي يجعلني أرى دموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا التفكير في كل هذه المآسي". وأضافت أن الفيلم يعد بمثابة تذكير مهم بالتكلفة الإنسانية للصراعات في المنطقة.بشكل عام، كان الفيلم تجربة قوية ومؤثرة لمن شاهده. من المؤكد أنها ستترك انطباعًا دائمًا لدى كل من يراها.تم اختيار الفيلم الوثائقي "الطريق لا ينتهي أبدًا" من قبل العديد من المبرمجين للعديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وفي الوقت نفسه، أعربت قناة الجزيرة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وNGCA، وغيرها من محطات التلفزيون الكبرى عن استعدادها لبث الفيلم الوثائقي. قال موزع مبيعات أفلام القصة القديمة إنه من المقرر أن يتم إصداره في اليونان والعراق ودول أخرى هذا العام.الطريق لا ينتهي هو فيلم وثائقي عن مجموعة من الأصدقاء الذين يسافرون حول العالم بحثًا عن الأماكن النائية والجميلة. ويتتبع الفيلم رحلتهم وهم يعبرون الصحاري والجبال والمحيطات بحثًا عن مغامرات جديدة.تم اختيار الفيلم من قبل العديد من المبرمجين للعديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وفي الوقت نفسه، أعربت قناة الجزيرة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وNGCA، وغيرها من محطات التلفزيون الكبرى عن استعدادها لبث الفيلم الوثائقي.قال موزع مبيعات أفلام القصة القديمة إنه من المقرر أن يتم إصداره في اليونان والعراق ودول أخرى هذا العام. لاقى الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، كما تمت الإشادة به لتصويره السينمائي الجميل وقصته الملهمة.يمكنكم مشاهدة الفيلم عبر الإنترنت من خلال اتباع هذا الرابط.

Alex Davidson

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The Road Never Ends