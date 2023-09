الطريق لا ينتهي هو فيلم لمايكل موفانيس يظهر الحياة الحالية للناس في دول الشرق الأوسط وأفريقيا

تذكرة مجانية موقع العرض: الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءً وهران، المنطقة الأولى، مدينة نصر، محافظة القاهرة 11371، مصر، 302 معمل هاتف/واتساب: +20 114 742 8147

The Road Never Ends is a film by Micheal Mouvaness that shows the current life of people in countries such as Afghanistan, Lebanon, Algeria, Tunisia and Iraq.

الطريق لا ينتهي أبدًا هو فيلم لمايكل موفانيس يُظهر الحياة الحالية للناس في دول مثل أفغانستان ولبنان والجزائر وتونس والعراق.

- مايكل موفانيسCAIRO, EGYPT, September 29, 2023 /EINPresswire/ -- تذكرة مجانيةموقع العرض:الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءًوهران، المنطقة الأولى، مدينة نصر، محافظة القاهرة 11371، مصر، 302 معملهاتف/واتساب: +20 114 742 8147وسيعرض الفيلم هذا العام في الدول التالية: أفغانستان، العراق، تونس، لبنانالطريق لا ينتهي أبدًا هو فيلم من إخراج مايكل موفانيس يُظهر الحياة الحالية للناس في دول مثل أفغانستان ولبنان والجزائر وتونس والعراق. عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي عام 2022 وحظي بإشادة كبيرة.يركز الفيلم على الصراعات والتحديات التي يواجهها الناس في هذه البلدان بشكل يومي. لقد قام المخرج بعمل ممتاز في تسليط الضوء على الروح الإنسانية وقدرة الناس في هذه البلدان على الصمود.The Road Never Ends هو فيلم قوي ومؤثر سيبقى في ذهنك لفترة طويلة بعد مشاهدته. إنه أمر لا بد منه لأي شخص يريد أن يفهم الوضع الحالي في الشرق الأوسط.تم عرض فيلم وثائقي جديد في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي يسلط الضوء على جراح الناس التي لم تلتئم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."الطريق لا ينتهي" هو فيلم وثائقي قوي ومؤثر يحكي قصص أولئك الذين تأثروا بأحداث العقدين الماضيين. ومن خلال المقابلات ومقاطع الفيديو والسرد، يكشف الفيلم الألم والمعاناة التي عاشها الكثير من الناس في المنطقة.وقد أشاد النقاد بالفيلم لتصويره المؤثر للتكلفة البشرية للصراع. إنه فيلم مهم ويأتي في الوقت المناسب وسيساعد على رفع مستوى الوعي بالمشاكل المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كان جناح "الطريق لا ينتهي أبدًا" في الجناح الدولي بمثابة محطة شعبية لصانعي الأفلام، الذين كانوا يطرحون الأسئلة ويتلقون المواد المتعلقة بالأفلام الوثائقية.وفي المنتدى الذي أقامته القرية الدولية، أجرى صناع أفلام من فرنسا وإيطاليا وتركيا وتونس والمملكة العربية السعودية ودول أخرى مناقشات معمقة حول الفيلم الوثائقي.الطريق لا ينتهي أبدًا لاقى استحسانًا من قبل صانعي الأفلام في مهرجان كان السينمائي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب انتباه مجتمع صناعة الأفلام.أشاد النقاد بالفيلم الوثائقي الجديد لميشيل موفانيس بعنوان "الطريق لا ينتهي أبدا " لشجاعته وقيمته.ويحكي الفيلم قصة رحلات المخرج عبر الشرق الأوسط وتفاعلاته مع الأشخاص الذين يلتقي بهم هناك.نيك يفاري هو مدير قسم التعاون الإيطالي الشرق أوسطي، وقد أعرب عن رغبته في تقديم الفيلم إلى جمهور أوسع في أوروبا والشرق الأوسط. تمت الإشادة بفيلم "الطريق لا ينتهي أبدًا" لتصويره الصادق للشرق الأوسط والناس الذين يعيشون هناك.ووصف النقاد الفيلم بأنه "قيِّم" و"شجاع"، وأشادوا بيفاري لاستعداده للانفتاح على تجاربه الخاصة في المنطقة. من المؤكد أن "الطريق لا ينتهي" سيثير النقاش والنقاش، ومن المؤكد أنه سيكون مساهمة مهمة في فهم الشرق الأوسط.على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة في مدينة كان، إلا أن عرض فيلم "الطريق لا ينتهي أبدًا" كان ناجحًا. تم بيع التذاكر في وقت قصير وامتلأت السينما بالجمهور المتحمس.يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يذهبون معًا في رحلة برية. ومع ذلك، فإن الرحلة تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يقعون في وسط الحرب. الفيلم مليء بمشاهد العنف والوحشية الصادمة التي أصابت الجمهور بالذهول.وعلى الرغم من صعوبة الموضوع، إلا أن الفيلم لاقى استحسانا كبيرا من قبل الجمهور. وقد أعجبوا بطريقة تعامل الفيلم مع هذا الموضوع الصعب، وأشادوا بالمخرج على أسلوبه الشجاع والصادق."يواجه الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الماضي ويخبرون قصتهم الخاصة للناس."كان هذا هو مشهد عرض الفيلم الوثائقي "مينا: دموع الماضي". يحكي الفيلم قصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عيون أولئك الذين عايشوا تاريخ المنطقة المضطرب.وقد لاقى الفيلم استحسانا كبيرا من قبل الجمهور الذي كان مركزا ومتفاعلا طوال الوقت. وكانت هناك تنهدات بين الحين والآخر من الجمهور، وفي نهاية الفيلم شوهد بعض الناس يخرجون من السينما والدموع في عيونهم.وقالت إليانا، مسؤولة وزارة الثقافة في اليونان، إن "الفيلم الوثائقي يجعلني أرى دموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا التفكير في كل هذه المآسي". وأضافت أن الفيلم يعد بمثابة تذكير مهم بالتكلفة الإنسانية للصراعات في المنطقة.بشكل عام، كان الفيلم تجربة قوية ومؤثرة لمن شاهده. من المؤكد أنها ستترك انطباعًا دائمًا لدى كل من يراها.تم اختيار الفيلم الوثائقي "الطريق لا ينتهي أبدًا" من قبل العديد من المبرمجين للعديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وفي الوقت نفسه، أعربت قناة الجزيرة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وNGCA، وغيرها من محطات التلفزيون الكبرى عن استعدادها لبث الفيلم الوثائقي. قال موزع مبيعات أفلام القصة القديمة إنه من المقرر أن يتم إصداره في اليونان والعراق ودول أخرى هذا العام.الطريق لا ينتهي هو فيلم وثائقي عن مجموعة من الأصدقاء الذين يسافرون حول العالم بحثًا عن الأماكن النائية والجميلة. ويتتبع الفيلم رحلتهم وهم يعبرون الصحاري والجبال والمحيطات بحثًا عن مغامرات جديدة.تم اختيار الفيلم من قبل العديد من المبرمجين للعديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وفي الوقت نفسه، أعربت قناة الجزيرة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وNGCA، وغيرها من محطات التلفزيون الكبرى عن استعدادها لبث الفيلم الوثائقي.قال موزع مبيعات أفلام القصة القديمة إنه من المقرر أن يتم إصداره في اليونان والعراق ودول أخرى هذا العام. لاقى الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، كما تمت الإشادة به لتصويره السينمائي الجميل وقصته الملهمة.يمكنكم مشاهدة الفيلم عبر الإنترنت من خلال اتباع هذا الرابط.

