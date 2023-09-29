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خريطة الطرق البديلة لغلق طريق بمدينة نصر لتنفيذ أعمال كوبرى مشاه

9/29/2023 4:33:51 AM
(MENAFN- Youm7) عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بكوبرى مشاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :





- كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم:



o الإتجاه القادم من محور مهدى عرفة : يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.



o المتجه للطريق الدائرى : الإتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيميناً اتجاه محور شينزو آبى.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.











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